A Casbeno si accende il Natale delle famiglie

Ricco di novità il tradizionale Mercatino di Natale di Casbeno che, oltre ai banchi degli hobbisti e agli stand per lo street food, per due giorni coinvolge il quartiere e le famiglie tante occasioni per vivere la magia del Natale, tra luci, spettacoli, fiaccolate e creatività.

SABATO 30 NOVEMBRE

Alle ore 15 aprirà il mercatino di Natale per le vie del quartiere e nel Giardino di Natale, mentre il cortile dell’asilo (dove si trovano gli stand dei dolci street food) sarà attiva la Piccola fabbrica di Babbo Natale, con laboratori per i bambini a cura dell’Associazione Amici dell’Asilo.

Sempre sabato pomeriggio saranno inaugurate la mostra fotografica di Marcello Albani dedicata agli scorci suggestivi del Canada e quella di pittura con le Tele di Carlotta (al secolo Carla Pugliano).

Dalle ore 17 prima tappa del Viaggio dei Re Magi per i quartieri della città: “Il Dono”, con momenti di narrazione itinerante a cura degli attori del Teatro in Drao, accompagnati da zampogna e ciaramella.

Alle ore 18.45 I Re magi guideranno i bambini e le loro famiglie nella fiaccolata dal Giardino di Natale al sagrato della chiesa per la benedizione e l’accensione dell’albero di Natale.

Alle ore 21 Concerto di Natale offerto dal coro Neovibes di Cardano al Campo con la partecipazione del Trio Titillatio con un programma di brani rinascimentali.

DOMENICA 1 DICEMBRE

Il mercatino si animerà alle 10 del mattino, fino alle ore 20.

Alle ore 14.25 in oratorio prenderà vita lo spettacolo di magia “Tra 5 minuti inizia”, con illusioni, magie e favole animate per bambini e genitori con Clown Comizio, al secolo Simone Bovienzo.

Dalle ore 15 alle 18 nel cortile dell’asilo riprendono i lavoretti creativi della Piccola fabbrica di Babbo natale e le mostre d’arte.

Alle ore 16 la chiesa ospiterà “La vera storia di Stille Nacht”, concerto offerto dall’Ensamble di chitarre classiche e coro dell’associazione Insieme per la musica”.

Il ricavato di questa 17^ edizione del mercatino di Casbeno andrà alla Caritas parrocchiale e alle Suore Ministre degli infermi di San Camillo che in Thailandia nella Casa di San Lorenzo accolgono i bambini sieropositivi senza famiglia.