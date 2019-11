Casciago va sulla Luna grazie alle foto di Luca Leone

Casciago va sulla Luna con le foto di Luca Leone.

Inaugura sabato 30 novembre la mostra “50 anni dall’Apollo 11”, visitabile fino all’8 dicembre, nelle sale del Comune di Casciago, in Largo De Gasperi all’interno della splendida Villa Castelbarco.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Casciago, della Provincia di Varese e del Parco del Campo dei Fiori, nasce dall’idea di Luca Leone, fotografo del territorio, che ha voluto celebrare con 30 pannelli le immagini più significative della Nasa per ricordare il 50esimo anniversario dello sbarco del primo uomo sulla Luna, per «divulgare e far conoscere il più possibile anche alle nuove generazioni, uno dei momenti più importanti della storia dell’umanità, comprendendone la possibilità di notevole presa sul pubblico, sotto vari aspetti, dal didattico allo scientifico, dall’umanistico alla semplice curiosità dell’uomo della strada». Sarà visitabile nei weekend dalle 10 alle 18.