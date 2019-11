C’era una volta… al Castello di Jerago

Domenica 24 novembre, dalle 12 alle 18, un evento dedicato ai futuri sposi e ai loro amici.

Il Castello di Jerago ospita un evento dal sapore prenatalizio, una vera e propria festa che richiama il mondo delle fiabe… dove l’arte culinaria farà da padrona con un gustoso pranzo eseguito dai sapienti chef di Meeting Banqueting.

Gli allestimenti floreali della favolosa scenografa wedding designer Rita Milani, unita alla colonna sonora eseguita dalle raffinate ed eleganti note di Massimiliano Oliva, con i giochi di luce e le atmosfere romantiche della TiEvent sapranno creare la scenografia perfetta per l’occasione, arricchendo con colori, suoni e profumi un’atmosfera magica da fiaba oltre il tempo.

A raccontare il tutto con l’arte della fotografia sarà Fabrizio Oliva con i suoi memorabili scatti e naturalmente ad orchestrare l’evento un’esperta del settore wedding, Barbara Filippini dell’Agenzia1870.

“C’era una volta al Castello” è un evento dedicato agli sposi, e a tutti coloro che si desidera avere accanto quel giorno, genitori o amici speciali, una domenica di novembre che appunto anticipa il Natale. Un’occasione straordinaria, per pregustare in un ambientazione magica il Natale alle porte. Un evento per gustare i cibi della tradizione italiana – in un contesto legato al matrimonio – in una cornice storica come il Castello di Jerago, tra gli interni dell’antica dimora e i romantici giardini ricchi di vegetazione pluri-centenaria: un emozione sensoriale unica e coinvolgente .

L’appuntamento di domenica 24 novembre 2019 è dedicato a tutti coloro che desiderano organizzare le proprie nozze in un contesto unico con un’importante storia durante il quale sarà possibile farsi consigliare dagli esperti del settore.

L’evento sarà così organizzato:

Il pranzo a cura di Meeting Banqueting avrà inizio dalle ore 12.00 con un cocktail di benvenuto e a seguire gli ospiti potranno degustare al proprio tavolo lo speciale menu ideato dagli Chef. Il costo è di 35 euro a persona (bevande incluse) e solo su prenotazione .

A seguire, dalle ore 15 alle ore 18, il Castello di Jerago su prenotazione apre le porte alle coppie di futuri sposi che potranno prender parte al momento del thè pomeridiano arricchito da uno sweet corner realizzato per l'occasione da Meeting Banqueting e dall'Agenzia 1870.

Per partecipare all’evento è possibile prenotare entro il 18 novembre scrivendo a info@jerago.com o registrandosi al seguente link www.jerago.com/evento/

