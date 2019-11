Certificazioni medico legali: richieste ai CUP dell’Asst Sette laghi

Da oggi per prenotare le Certificazioni Medico Legali (Patenti, Porto d’Armi, Contrassegno invalidi ecc.) nella sede territoriale di Varese, in via Ottorino Rossi, è necessario rivolgersi ai CUP Aziendali, dove sarà possibile anche provvedere ai relativi pagamenti.



La segreteria dell’Ambulatorio Certificazioni, quindi, non farà più servizio prenotazioni, né accetterà i pagamenti.

Resta invariata la sede in cui vengono erogate tali prestazioni: il Padiglione Tanzi, Ambulatorio Certificazioni, in via Ottorino Rossi, a Varese. Restano invariati anche gli orari di attività.

Link alla pagina del sito aziendale dedicata ai servizi erogati nella sede territoriale di varese, via Rossi:

https://www.asst-settelaghi.it/sede-distrettuale-varese-via-rossi