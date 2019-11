Chiude DueMilaLibri con Alessia Gazzola e Sveva Casati Modignani

Ad Alessia Gazzola l’onore di chiudere #Duemialibri. E’ il suo l’ultimo incontro con l’autore della ventesima edizione della rassegna. La giornata inizia e termina al Ma*Ga, unica location di giornata, con una parentesi “fuori porta” alla mattina, in municipio a Fagnano Olona, dove l’ex campione milanista Alessandro Costacurta presenterà “Zio Billy”, libro scritto insieme al giornalista Sky Marco Cattaneo. Sempre alla mattina una doppia finestra sul mondo dell’arte.

La domenica pomeriggio, invece, si tingerà interamente di rosa: solo scrittrici in “scaletta”. Oltra ad Alessia Gazzola, anche Anna Premoli, Felicia Kinsley e Sveva Casati Modigliani, ancora una volta gratissima e prestigiosa ospite della manifestazione. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’amministrazione comunale (assessorato alla Cultura) in collaborazione con le librerie Biblos Mondadori, Carù e Millestorie.

Il programma

ORE 10 MUSEO MA*GA “Camillo Boito moderno” di #SandroScarrocchia. A cura della Società Gallaratese per gli Studi Patri.

ORE 11 MUSEO MA*GA “A piedi nudi nell’arte” di #CarloVanoni. A cura della Società Gallaratese degli Studi Patri.

ORE 11.30 PALAZZO COMUNALE DI FAGNANO OLONA “Zio Billy e i suoi amici. Il calcio e lo scolapasta” di #AlessandroCostacurta e #MarcoCattaneo.

ORE 12 MUSEO MA*GA “Lontano dagli occhi” di #PaolodePaoli.

ORE 15 MUSEO MA*GA “Gita al museo. Come eravamo nel Medioevo?”. Evento per bambini a cura del Sistema Bibliotecario Panizzi.

ORE 17 MUSEO MA*GA “Questo amore sarà un disastro” di #AnnaPremoli e “La verità è che non ti odio abbastanza” di #FeliciaKingsley.

ORE 18 MUSEO MA*GA “Segreti e ipocrisie” di #SvevaCasatiModigliani. A seguire apericena offerto dallo sponsor BONAPETIT.

ORE 20.30 MUSEO MA*GA “Questione di costanza” di #AlessiaGazzola.