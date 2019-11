Collezioni e archivi varesini sotto la lente di “Prospettive culturali”

Nuovo appuntamento con gli approfondimenti organizzati da Prospettive culturali per Varese.

Mercoledì 20 novembre alle 17,30 alla pasticceria Zamberletti di Corso Matteotti a Varese si parlerà di: “Le collezioni dei musei ed i fondi degli archivi varesini: come e perché valorizzarli nel futuro”.

L’incontro, a ingresso libero, sarà a cura del presidente dell’associazione Bruno Belli, che fornirà una valutazione del problema tuttora in atto, a fronte di quanto svolto dall’amministrazione in carica, durante questo triennio, in campo culturale: sulla base degli stessi dati forniti, a proposito di manifestazioni come «Nature Urbane» e delle mostre dall’Amministrazione, alla stampa e nei documenti pubblicati ufficialmente dal Comune di Varese.

«Ci sono alcune perplessità – spiegano gli organizzatori – Anche a proposito di quanto annunciato per una mostra delle «Farfalle di Tamagno»: giacchè «mostra» non significa «collezione espositiva permanente», che andrebbe, invece, pensata nell’ambito di una valorizzazione dettagliata ed uniforme del sistema dei Musei, tramite un progetto preciso e definito di cui i diversi gangli concorrono a formare un piano unitario. Che non è in atto se pensiamo, ad esempio, che, di fatto, «Villa Mirabello» è stata sezionata in tre diversi percorsi che, tra di loro, non hanno rapporti né di materia né di genere».