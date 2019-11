Il concerto di Natale del centro culturale San Carlo Borromeo

XIV Concerto di Natale che il Centro Culturale San Carlo Borromeo organizza ogni anno in prossimità del Santo Natale.

Il Concerto si terrà il 01 dicembre 2019, alle ore 15.30, presso la Chiesa Prepositurale dei Ss. Pietro e Paolo di Luino.

«Per noi è l’occasione di vivere un momento di gioia e riflessione sul significato del Natale e anche il momento in cui proponiamo ad amici e conoscenti di condividere un importante gesto di carità», dicono gli organizzatori.

La Campagna Tende AVSI, dal titolo “GIÒCATI CON NOI. GENERAZIONI NUOVE, PROTAGONISTE DEL MONDO”, anche quest’anno propone il sostegno di sette progetti internazionali: dal Libano all’Amazzonia, dalla Siria al Venezuela, dall’Italia al Mozambico.

Il titolo di questa edizione è un invito a mettersi in movimento, a lasciarsi prendere dalla possibilità di una solidarietà concreta che attraversa culture, tradizioni e confini.

La Campagna propone programmi ed azioni che “cambiano” la geografia perché ci avvicinano a chi vive oltre oceano o anche solo in un’altra città e ci permettono di immedesimarci più facilmente in chi cerca di uscire da povertà, guerra, abbandono, per vivere in pienezza. Grazie a questa prossimità nascono generazioni nuove: i bambini, gli adolescenti, i giovani che AVSI accompagna nel mondo in percorsi educativi, di formazione e inserimento al lavoro.

Ma anche chi dona può diventare una generazione nuova se non rimane indifferente, ma si lascia coinvolgere dal cambiamento in atto.