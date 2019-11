Conclusi i lavori al Rio Ponticelli e alle miniere, oggi l’inaugurazione con le autorità

E’ stata inaugurata questa mattina a Besano l’area del Rio Ponticelli e delle miniere sistemata e valorizzata dal Comune grazie ad un intervento sostenuto da un contributo regionale.

Un momento riservato in particolare ad autorità e funzionari locali, regionali e svizzeri per mostrare l’esito dei lavori che il Comune di Besano ha realizzato nel cuore del sito Unesco del Monte San Giorgio, e che hanno interessato in particolare l’area del Rio Ponticelli, dove negli anni ’80 una campagna di scavo portò alla luce centinaia di fossili preziosi, con alcuni esemplari unici al mondo. L’intervento ha portato anche alla sistemazione e valorizzazione dell’area soprastante, dove un tempo erano attive le miniere di scisti di Selvabella e delle Piodelle.

Soddisfatto il sindaco Leslie Mulas: «L’intervento aveva due scopi: restituire ai cittadini un pezzo del loro territorio, ed offrire ai visitatori, alle scolaresche ed ai gruppi organizzati un’area paesaggisticamente bella, fruibile, attrattiva, ed ospitale, laddove prima vi era solo un bosco incolto. Quello di oggi è stato un momento riservato agli operatori, ma appena passato l’inverno organizzeremo un evento per tutti, in modo da poter godere al meglio del bellissimo contesto naturale del Rio Ponticelli».

L’area è facilmente raggiungibile con una bella camminata di circa mezz’ora sul Sentiero paleontologico che parte dal piazzale Monte San Giorgio, nel centro di Besano, sentiero che ilComune ha recentemente sistemato con fondi propri.

«I nostri territori sono terribilmente belli, vanno solo valorizzati – conclude Mulas – Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al progetto, dipendenti, operai, progettista».

L’incontro si è concluso con una visita al Museo dei Fossili di Besano per illustrare i lavori di riallestimento che partiranno ad inizio 2020.