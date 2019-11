Contratti internazionali e recupero crediti, seminario alle Ville Ponti

Venerdì 22 novembre, con inizio alle ore 9, nelle sale del Centro congressi Ville Ponti di Varese, si parlerà di disciplina contratti internazionali e di recupero crediti nell’ambito di due seminari inseriti in un corso di diffusione della cultura imprenditoriale a supporto dell’internazionalizzazione. Iniziativa rivolta a imprenditori e manager di piccole e medie imprese dell’area di frontiera e quindi anche del territorio varesino.

Il corso rientra infatti nel progetto Interreg Italia Svizzera “ Transform –

TransFormAzione e Imprenditorialità Aperta ”, di cui la Camera di commercio varesina è partner. Il seminario sui contratti internazionali vuole supportare le imprese nella strategia d’ingresso in un mercato estero, che spesso parte appunto dalla contrattualistica.

In particolare, sono coinvolte due tipologie di contratti: quello di distribuzione commerciale internazionale di agenzia e quello di mera distribuzione. All’interno del seminario, ne verranno illustrate le differenze, sottolineando anche come evitare espressioni errate o incomplete. Quanto invece al seminario sul recupero crediti, vuole introdurre le imprese alla valutazione del

potenziale esito, alla convenienza della risoluzione in via stragiudiziale e alla procedura più idonea da utilizzare a seconda degli importi, del Paese nonché di altre variabili che entrano in gioco. Sarà fornita anche una panoramica sugli strumenti di recupero in via giudiziale, sulle normative internazionali e sulle clausole da inserire nei contratti internazionali per facilitare l’accesso a tali procedimenti.

La partecipazione ai due seminari del 22 novembre alle Ville Ponti – che vedono la collaborazione di Formaper, azienda speciale della Camera di Commercio milanese – è gratuita. Iscrizioni online sito della Camera di Commercio di Varese www.va.camcom.it , seguendo il percorso “Convegni e Seminari ˃ Internazionalizzazione”.

Il corso a supporto dell’internazionalizzazione riprenderà poi a gennaio 2020. Sono previsti incontri sugli adempimenti e la pianificazione doganale nelle operazioni con l’estero, sulla disciplina dei trasporti internazionali e sulle forme

di aggregazione e reti d’impresa per operare sui diversi mercati.