Croce Rossa: da gennaio sei giovani di Luino impegnati nel servizio civile

Da gennaio, per un anno, 6 giovani del luinese inizieranno il Servizio Civile in Croce Rossa a Luino.

Yasmine, Moira, Giada, Giulia, Michelle e Nicholas sono pieni di entusiasmo e voglia di lavorare; hanno scelto questa esperienza che li metterà quotidianamente a contatto con le vulnerabilità, dopo un periodo impegnativo di formazione.

Si occuperanno principalmente di trasporto in ambulanza e in auto con carrozzina di malati, anziani, disabili per visite mediche, dimissioni da ospedale o trasferimenti da case di cura.

Senza escludere il fondamentale supporto nella distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà del territorio, le raccolte viveri ai supermercati o le attività legate al sociale.

Affiancheranno i volontari e i dipendenti del Comitato.

«Vogliamo dare concretamente delle belle opportunità di crescita a chi è desideroso di vivere un’esperienza di lavoro in Croce Rossa – commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli . Anche io ho iniziato con il servizio civile in CRI quasi vent’anni fa; so cosa vuole dire, conosco le aspettative e credo molto in chi sceglie di condividere un ambiente dove si vive tutti i giorni la sofferenza in diverse forme».

«Sarà una esperienza straordinaria e, come è capitato a me e a tanti altri colleghi, alla fine del servizio di un anno si vorrà restare come volontari», conclude Buchi.