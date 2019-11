CuoriInVersi, al Salotto la libertà di esprimere se stessi

Giovedì 7 novembre 2019 al Salotto in viale Belforte 178 a Varese si terrà – ad oltre un anno dalla sua nascita – un nuovo spettacolo di Cuori_In_Versi: questa volta in collaborazione con Jonas di Varese, centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi, attivo da anni nel trattamento del disagio contemporaneo.

L’appuntamento comincia alle 18 con un aperitivo, mentre l’inizio delle performances è previsto alle 20.30: con rielaborazione di testi e performances dei precedenti eventi e altri inediti con Zen Bertagna, Valeria Brugnoni, Sara Campiglio, Roberto Capellaro, Kiril Georgiev, Cristina Sereno, Stefano Spadafora, Attilio Tibaldi e la partecipazione delle dottoresse Erika Minazzi e Valeria Maiano, psicoterapeute dell’Associazione.

«Proseguendo il percorso di crescita ed evoluzione di un gruppo più strutturato nel suo breve tempo di vita, anche nei contenuti, costantemente attento a guardare tra le pieghe di una società sempre più complessa, e ad ogni identità di genere, contro pregiudizi stereotipi e luoghi comuni, spesso volutamente controcorrente, auspichiamo la consueta e calorosa partecipazione di pubblico col quale interagire» spiegano gli organizzatori.