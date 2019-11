Dagli alberi varesini al Vaticano, i prossimi appuntamenti alla Ubik

Prosegue alla libreria Ubik di Varese, in piazza del Podestà, una stagione ricca di appuntamenti: sono molti infatti gli eventi previsti prima di Natale.

Giovedì 21 novembre, alle 18, Ermelin Nalin e Samantha Peroni presenteranno il libro “Lo scrigno della dea”.

Venerdì 22 novembre, alle 18.30, la libreria ospiterà Daniele Zanzi con la serata “Troviamoci al piantone”: in occasione della settimana dedicata alPremio Ecologia Città di Varese “Salvatore Furia”è naturale e doveroso parlare degli alberi della nostra città. I varesini hanno da sempre uno stretto legame con gli alberi e i giardini in cui si immergono abitazioni e attività commerciali, legame di cui molti sono inconsapevoli perché da sempre assuefatti alla bellezza della Natura. Nell’incontro si parlerà del perché gli alberi siano importanti per questa città ,del perché esista la visione di Varese come “la città in un giardino”, del perché Varese possa ambire a diventare la capitale nazionale e internazionale del paesaggio, del perché e del come i varesini continueranno a vedersi al “Piantone”.

Sabato 23 novembre alle 18 un gradito ritorno: sarà nuovamente ospite della libreriaPetunia Ollister, col nuovo libro “Cocktail d’autore”. Condurrà l’incontro Stefania Cipolat. Il libro è un elegante racconto visivo che spazia dai grandi classici come il Vesper Martini di James Bond o il Gin Rickey del grande Gatsby fino alla femminile contemporaneità di Jennifer Egan ne Il tempo è un bastardo. Tutte le immagini sono accompagnate dai ritratti dei personaggi scelti e dalle ricette di ciascun cocktail, così da poterli ricreare a casa propria.

Domenica 24 novembre, dalle 15 alle 19, primo appuntamento col corso di tessitura su telaio, a cura di Simonetta Pagani. Indispensabile l’iscrizione. Il corso partirà al raggiungimento minimo di sei partecipanti.

Giovedì 28 novembre, alle 18, inaugurazione della mostra “Il picasso dei bambini” di Paolo Novelli. La mostra è visitabile da martedì 26 novembre a venerdì 3 gennaio.

Venerdì 29 novembre, alle18:30, sarà ospite della libreria Franco Bonazzi col libro “Ustica – I fatti e le fake news”. Condurrà l’incontro Flavio Vanetti. La strage di Ustica è rimasta intrappolata all’interno di un uso pubblico e politico della vicenda che ha di fatto impedito alla pubblica opinione di poter avere gli strumenti interpretativi necessari per comprendere la complessità di quello che, da tempo, è ormai diventato il “caso Ustica”. Le numerose fake news sorte attorno all’evento fin dai primi mesi successivi all’incidente hanno ricevuto una capillare diffusione da parte del sistema mediatico, contribuendo così ad alimentare la forte polarizzazione sociale italiana sull’onda del cortocircuito che ha investito la vita politica nazionale nel passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. Sabato 30 novembre, alle 18, Archivio Fotografico Italiano presenterà il volume “Varese – Il bianco, il nero e il colore”. Il libro perfetto per celebrare Varese, attraverso le foto di Claudio Argentero, Roberto Bosco e Franco Pontiggia.

Domenica 1 dicembre, alle 11 Veronica Branchinipresenterà “Piumino”: un uccellino molto curioso che si chiede come mai lui è tutto bianco mentre i suoi genitori hanno le piume tutte colorate. Un giorno, spinto dalla sua grande voglia di crescere e imparare, lascia il suo nido e spicca il volo verso il mondo. Durante il suo viaggio incontrerà nuovi amici che lo aiuteranno a scoprire le sue qualità così si colorerà di coraggio, gentilezza e accoglienza.

Mercoledì 4 dicembre, alle 18.30 si parla di 2020 conSimon & The Stars. Il suo sguardo preciso e poetico ci aiuta a esplorare e affrontare meglio, attraverso simboli, riflessioni e consigli, questo nuovo capitolo della nostra vita. Come in un viaggio sulla macchina del tempo, Simon ci accompagna non solo verso il futuro, ma anche in un passato che gioca un ruolo fondamentale per comprendere meglio il presente. In questo modo, l’oroscopo diventa un prezioso strumento in grado di indicare a quale punto della nostra storia personale ci troviamo, e quali traguardi o sfide abbiamo di fronte a noi.

Giovedì 5 dicembre, alle 18, la Ubik ospiterà Gianluigi Nuzzicon “Giudizio Universale”. Condurrà l’incontro Matteo Inzaghi. E’ consigliata la prenotazione per la presentazione del suo nuovo libro che racconta i clamorosi dossier riservati che compongono la nuova inchiesta di Gianluigi Nuzzi, la quale traccia uno scenario impensabile: la Chiesa è prossima al default finanziario. Mancano i soldi per pagare i dipendenti, sono sospese le ristrutturazioni dei palazzi, è minacciata la sopravvivenza delle parrocchie in Italia e nel mondo.

Tra gli eventi, non solo libri, ma anche musica: Angelica Mente col nuovo album “Live Caribbean’s”, viaggio musicale tra Cuba, Giamaica e Messico sarà in scena venerdì 6 dicembre alle 18.30.

Infine, dopo il primo appuntamento di sabato 23 novembre, che in meno di quattro giorni è diventato sold out, la Ubik ripropone il laboratorio “I personaggi del bosco” a cura di Cristina Galli. Il secondo appuntamento sarà per domenica 8 dicembre, dalle 11 alle 12. I personaggi del bosco” prenderanno vita negli spazi della libreria. Dal libro “Il bosco dei colori” personaggi nascosti ed immaginari prendono forma. Utilizzando elementi del bosco quali pigne, nocciole, castagne, rametti, qualche petalo e foglie colorate creiamo con fantasia il nostro personaggio. Con l’aiuto di fili colorati, corda, colla e… tanta fantasia. Indispensabile l’iscrizione, la quota di partecipazione è di 12 euro.