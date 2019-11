Dai parcheggi gratis ai pedoni in via Carrobbio: arriva il Consiglio comunale delle mozioni

È stato convocato per lunedì prossimo, 4 novembre, il Consiglio comunale. La seduta è in programma alle 20.45 nel Salone Estense del civico Palazzo.

Il ricco ordine del giorno, formato da ben dieci punti, prevede: la discussione di una variazione al bilancio di previsione 2019/2021, il conferimento della cittadinanza onoraria di Varese alla senatrice Liliana Segre, l’adesione al comitato per la creazione della rete dei comuni Lapiriani, che sostengono la beatificazione e il ricordo di Giorgio Lapira: ma anche il dibattito su ben sette mozioni.

TANTE MOZIONI IN DISCUSSIONE

Su dieci punti all’ordine del giorno, ben sette prevedono la discussione di mozioni presentate dai consiglieri comunali.

Il record è per Piero Galparoli, Forza Italia, che ne vedrà in discussione ben tre: una che chiede una commissione speciale che si occupi di “Varese città dello sport”; una che propone la pedonalizzazione di via Robbioni e una che chiede la gratuità della sosta (a disco orario) nel periodo da Natale ai saldi.

Dopo di lui, si pone Luca Boldetti, della lista Orrigoni, che vedrà in discussione due sue mozioni: una firmata con Paolo Orrigoni, che chiede l’abolizione della sosta a pagamento nella nuova area parcheggio di via Maspero, l’altra, firmata solo da lui, che chiede l’abolizione della sosta a pagamento da novembre a marzo al sacro Monte di Varese, e lil rafforzamento della segnaletica che indica il sito Unesco.

Le altre due mozioni sono una presentata dai giovani consiglieri PD Alessandro Pepe e Giacomo Fisco, che chiede un intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici gestiti dalla provincia di Varese, e una presentata dal consigliere Marco Pinti della Lega, che chiede la demolizione degli sbarramenti e l’apertura della galleria tra via Cairoli e via Garibaldi al transito pedonale, nel quartiere di Biumo.