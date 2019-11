Dal Pd di Induno “rispetto per per la Magistratura e fiducia nella buona politica”

(foto di Luca Leone)

A poco più di una settimana dall’arresto del responsabile dell’ufficio Manutenzioni del Comune, il Partito democratico di Induno Olona interviene sulla vicenda con un comunicato in cui si esprime rispetto per il lavoro della Magistratura ma anche fiducia nell’operato dell’Amministrazione comunale.

“Il Pd indunese segue fin dal primo momento con vigile responsabilità le vicende giudiziarie che stanno interessando il settore Manutenzioni del Comune, nella persona del funzionario incaricato, e di cui la stampa ha dato ampia informazione – si legge nella nota inviata dalla segreteria guidata da Renata Ballerio – Il rispetto delle indagini condotte dalla Magistratura, a cui spetta accertare i fatti e a cui va la nostra piena fiducia, non ci impedisce di svolgere alcune considerazioni sulla situazione venutasi a creare nel nostro paese.

Il Pd è da sempre rispettoso dell’autonomia dell’Amministrazione comunale in carica. Di questa Amministrazione – espressione di una lista civica – condividiamo, come si sa, la dimensione valoriale e le scelte fondamentali di indirizzo; rinnoviamo dunque una fiducia convinta a tutti coloro che si impegnano nella gestione del paese.

Noi del Pd indunese (il cui circolo comprende anche la Valmarchirolo), continuiamo a credere nella buona politica, come quella espressa da oltre 15 anni a Induno, un ampio lasso di tempo in cui l’Amministrazione eletta ha incrementato in modo sensibile il proprio consenso, proprio grazie alla bontà dei risultati conseguiti.

La giustizia deve fare il suo corso, ma è giusto oggi più che mai supportare e incoraggiare le persone – sindaco, amministratori, funzionari, impiegati, personale tutto – che lavorano giorno dopo giorno con senso di responsabilità, al servizio della nostra Comunità con onestà e dignità.

La politica, la buona politica, serve anche a questo”.