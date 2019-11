Dalla logistica al turismo, Openjobmetis cerca 1.300 lavoratori

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, ricerca e seleziona 1300 persone in Lombardia che verranno inserite all’interno di aziende appartenenti a diversi settori nel periodo delle festività natalizie, con contratti a tempo determinato in somministrazione.

Ai candidati selezionati dai professionisti delle filiali lombarde, verranno proposti contratti a tempo determinato in somministrazione. Il personale è quindi assunto direttamente da Openjobmetis, che garantisce una gestione integrata del rapporto di lavoro tra dipendente e azienda, dalla formazione agli aspetti burocratico-amministrativi.

Le opportunità di lavoro coinvolgono i settori della logistica, GDO, retail, produzione dolciaria, Family Care, Turismo e Hotellerie e Ristorazione. Di seguito, il dettaglio dei profili ricercati in ciascun settore di riferimento.

Logistica, 65 offerte di impiego: magazzinieri e autisti.

Grande distribuzione, 351 offerte di impiego: cassieri, capireparto, banconisti per reparti fresco (ortofrutta, pescheria, macelleria, gastronomia, panetteria, pasticceria), addetti alla sicurezza.

Produzione dolciaria, 104 offerte di impiego: addetti al confezionamento, addetti alla produzione, pasticceri, decoratori, addetti alla selezione e alla lavorazione delle materie prime.

Family Care, 26 offerte di impiego: assistenti familiari, comunemente chiamati badanti.

Turismo, 234 offerte di impiego: guide turistiche, addetti al ricevimento, facchini, autisti, maschere per cinema multisala.

Retail, 286 offerte di impiego: magazzinieri, cassieri e addetti alla vendita e all'inventario.

, 286 offerte di impiego: magazzinieri, cassieri e addetti alla vendita e all’inventario. Hotellerie e ristorazione, 234 offerte di impiego: cuochi, aiuto cuochi, camerieri, lavapiatti, addetti alla sala, addetti alla gestione dei fornitori, personale di servizio.