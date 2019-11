Dalla regione fondi per i volontari della protezione civile

E’ stata approvato con decreto dirigenziale il Piano per l’assegnazione di contributi regionali su base triennale (2019 – 2021) per l’acquisizione di attrezzature e mezzi per l’implementazione dell’operatività di protezione civile a livello provinciale.

Il piano è rivolto alle organizzazioni di volontariato, operative ed iscritte nelle rispettive sezioni provinciali dell’albo regionale del volontariato di protezione civile.

Ammonta a 1.542.283 euro il contributo concesso sui tre anni. Il Sistema regionale di protezione civile, come previsto dalla legge che fissa i criteri di ripartizione dei contributi, prevede infatti lo stanziamento di 250.000 euro l’anno nel triennio 2019-2021, per i gruppi comunali e i gruppi intercomunali di protezione civile e di 250.000 euro l’anno sempre nel triennio 2019-2021, per le Associazioni di volontariato di protezione civile.

FORMULA INNOVATIVA DI SOSTEGNO – «Abbiamo deciso quest’anno di trovare una formula innovativa di sostegno su base triennale – ha spiegato l’assessore al Territorio e protezione civile Pietro Foroni – cercando di aumentare la percentuale di finanziamento con un massimo del 90 per cento per dare la possibilità di acquistare mezzi e attrezzature di valore superiore rispetto agli anni precedenti, perchè crediamo che il volontariato di protezione civile sia la spina dorsale nei momenti di soccorso per tutta la regione Lombardia. I cittadini lombardi devono essere grati tutti i giorni ai nostri volontari che dedicano il loro tempo libero nel soccorso durante le emergenze».

I CONTRIBUTI IN PROVINCIA DI VARESE – Erogati fondi per 166.779 euro che finanziano otto progetti nel Varesotto

Associazione Pronto Intervento Busto Arsizio, 6.560 euro;

Associazione Genieri di Lombardia Volontari di Protezione civile, 25.034 euro;

Associazione Nucleo volontariato e protezione civile sezione Anc Saronno, 27.000 euro;

Get Prociv Cavaria, 22.130 euro;

Gc Gavirate, 27.000 euro;

Gruppo intercomunale Valtinella, 25.501 euro;

Gc Ternate, 8.152 euro;

Gc Fagnano Olona, 25.399 euro.