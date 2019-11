Dall’arte del fumetto alla quadrilogia di Gualtiero Gualtieri

Quattro eventi in due giorni per le Biblioteche civiche della città giardino che tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre ospiteranno autori, illustratori ed esperti, tra culture lontane, fumetti e poesie per tutte le età.

Per bambini e ragazzi

Biblioteca dei ragazzi, sabato 30 novembre alle 15.30

“Come nasce un fumetto?”

Il disegnatore Francesco Castelli e lo sceneggiatore Tommaso Valsecchi guideranno piccoli e giovani artisti alla scoperta del mondo dei fumetti. L’incontro si terrà alla Biblioteca dei ragazzi di via Cairoli.

Per gli adulti

#InBiblioteca, sabato 30 novembre alle 14.30

“Silenzio e suono, divino e mondano nella cultura dell’India”

Incontro con Giuliano Boccali, esperto di indologia e di lingua e letteratura sanscrita, oltre che di filosofia dell’India. Un viaggio alla scoperta del del valore del suono e del silenzio nella cultura indiana.

Incontri d’autore, sabato 30 novembre alle 17.30

“Spirali dal bianco al nero”

Presentazione del libro poetico di Bepi Bortoluzzi. Interverranno con l’autore Clelia Martignoni e Betty Colombo.

Incontri d’autore, domenica 1 dicembre alle 10.30

“Quattro passi nel tempo perso”

Presentazione della quadrilogia in centonovantanove racconti di Gualtiero Gualtieri. Una raccolta che apre uno spiraglio sulla storia del tempo perduto, quello della cultura popolare e del dialetto lombardo tra Varesotto e Canton Ticino.

Dialogheranno con l’autore il giornalista Mario Chiodetti e Beppe Galli, cultore di storia locale.