“Danni alle infrastrutture nella stazione di Ferno”, ritardi e cancellazioni

“Previsti ritardi, cancellazioni e variazioni per le conseguenze delle avverse condizioni meteo, che hanno provocato danni all’infrastruttura ferroviaria nella stazione di Ferno-Lonate Pozzolo”.

La stazione delle prime verifiche abbiamo appurato che la stazione (in galleria) non era allagata, sebbene in passato si sono verificati episodi legati a infiltrazioni in in occasione di forti piogge.

Il problema si è presentato alle 8.30, per un guasto al sistema di segnalamento (i treni viaggiano rigorosamente sulla base dei segnali), provocato dai forti scrosci di pioggia che hanno interessato nella prima mattina la zona del Gallaratese.

L‘intervento dei tecnici di FerrovieNord ha consentito di risolvere il problema alle le 9.05.Intorno alle 9.30 i treni transitavano già, sia pur con ritardi consistenti, fino a 20 minuti.

La pagina “circolazione in tempo reale” fa il punto della situazione sui convogli:

PER MILANO CENTRALE

Il treno 24927 (MALPENSA AEROPORTO T2 10:07 – MILANO CENTRALE 11:05) oggi partirà dalla stazione di MALPENSA AEROPORTO T1 alle ore 10:13.

Il treno 24923 (MALPENSA AEROPORTO T2 09:07 – MILANO CENTRALE 10:05) e il treno corrispondente 24920 (MILANO CENTRALE 08:55 – MALPENSA AEROPORTO T2 09:52) oggi non saranno effettuati.

PER CADORNA

Il treno 319 (MILANO CADORNA 07:57 – MALPENSA AEROPORTO T2 08:40) viaggia con 36 minuti di ritardo, per un guasto all’infrastruttura ferroviaria, dovuto alle avverse condizioni meteo.