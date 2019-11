Disinformazione, noncuranza, bassa percezione del pericolo: i giovani ad alto rischio Aids

Domenica 1 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata contro l’AIDS.

Presso l’Ospedale di Busto Arsizio tutto l’anno è attivo un ambulatorio per l’esecuzione di test di screening per le infezioni sessualmente trasmesse e per l’HIV.

Si trova al piano terra del padiglione Malattie infettive, è aperto tutti i mercoledì (tranne nei giorni che coincidono con un festivo) dalle 14 alle 15.30.

Risponde al numero di telefono 0331.699.869.

L’accesso è diretto (non serve impegnativa medica) e senza appuntamento.



Vengono qui effettuati gratuitamente prelievi di sangue, volti a individuare malattie sessualmente trasmesse, epatiti, HIV.

Uno spazio d’ascolto protetto, dove si può esporre con fiducia dubbi e ansie a un medico infettivologo. L’obiettivo è intercettare quanto prima la malattia, e quanto più rapidamente impostare l’eventuale terapia.

“La Giornata mondiale della lotta all’AIDS veicola un contenuto forte: non dobbiamo abbassare la guardia – afferma il dottor Fabio Franzetti, medico infettivologo attivo in ASST Valle Olona da agosto e proveniente dall’Ospedale di riferimento del Nord Italia per la patologia, il Sacco di Milano -. Oggi disponiamo di nuovi farmaci, che rispetto a quelli del passato presentano effetti collaterali ridottissimi. I pazienti ben gestiti li vediamo solo un paio di volte all’anno, mentre un tempo le visite erano mensili. Possiamo dire che l’infezione da HIV è diventata cronica. Ma è importante anche evidenziare che i risultati si ottengono solo creando consapevolezza e sollecitando prevenzione”.



Per il dottor Franzetti l’urgenza è mantenere l’attenzione su una malattia di cui si parla sempre meno.– riprende -. Disinformazione, noncuranza, ridotta percezione del rischio li rendono più esposti. Noi siamo destinati a seguire sempre più malati, sappiamo che aumenteranno le nuove diagnosi.. Attualmente le segnalazioni per. Stimando un altro paio di casi prima di fine anno e una popolazione della ASST Valle Olona di 431.800 abitanti l’incidenza delle nuove diagnosi è sovrapponibile a quella italiana (ed europea): 5,05/100.000 residenti”.Ricordiamo infine alle Malattie infettive dell’Ospedale di Busto Arsizio, il malato sieropositivo può contare anche sul supporto settimanale di una psicologa, e sul sostegno mensile di un gruppo di auto-mutuo-aiuto.