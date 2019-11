Disordini nelle sale d’aspetto dell’ospedale, si cerca una soluzione

Mentre si allunga la lista degli episodi di disordine che continuano a verificarsi nella sala d’aspetto del Pronto Soccorso dell’ospedale di Busto Arsizio, ci si interroga su come arginare il problema. Bruno Coltrario, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell’azienda ospedaliera, spiega: «Siamo consapevoli di questa criticità, che torna a ripetersi ogni anno all’arrivo della stagione fredda. Da quando gli inverni sono diventati più rigidi, inoltre, il problema si è aggravato, perché sempre più persone senza fissa dimora cercano riparo».

Qualcosa si sta dunque muovendo nei vertici aziendali per arginare un problema che, troppo frequentemente, ha richiesto l’aiuto delle forze dell’ordine: in pochi giorni i carabinieri sono intervenire tre volte, per sedare liti e occuparsi di un uomo molesto in stato di ebrezza che sporcava l’ambiente. Tutto ciò non può che allarmare utenti e operatori sanitari.

«Abbiamo organizzato una riunione sulla sicurezza e ci siamo interrogati su quanto sta avvenendo – dichiara il sindacalista – è sicuramente importante strutturare una soluzione per cercare di porre un freno a queste situazioni. So che il direttore sanitario dell’ospedale vuole coinvolgere le associazioni di volontariato locali, che possono avere un ruolo importante nel gestire i senzatetto che necessitano un riparo nelle notti più fredde, garantendo così che le nostre sale d’aspetto tornino ad essere sicure».