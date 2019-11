Dodici mesi di poesia con il calendario del liceo Cairoli

Poesia, poiesis, creazione. È dedicato ai componimenti lirici il calendario 2020 de liceo classico Cairoli di Varese. La tradizione, che si rinnova da 12 anni grazie alla passione e alla creatività dei docenti, a iniziare da Silvo Raffo, ormai in pensione e Nerella Botta, vuole, per l’edizione del prossimo anno, rendere omaggio a una forma espressiva in grave crisi:

Oggi sembra più che mai che la poesia “non ci sia”. L’Italia, che è la patria dei più grandi poeti, appare quanto mai disinteressata alla poesia. Come mai?.. attendibile: il consumismo e la tecnologia, emblemi per eccellenza del potere economico e “meccanico” possono forse favorire la poesia, che è la più alta forma di espressione della libertà interiore? Nell’età in cui viviamo una cosa è certa: il Poeta è sempre più uno Straniero.

Da “Vivamus mea Lesbia, atque amemus” di Catullo ” a “Lavandare” di Pascoli, dal “Sabato del villaggio” di Leopardi a “Pudore” di Antonia Pozzi, dodici sono i componimenti riprodotti fedelmente e resi vivi attraverso le fotografie del fotografo Carlo Meazza e di giovani fotografi ex cairolini, che ritraggono gli stessi studenti del Cairoli insieme ai loro professori.

Il Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese grazie all’appuntamento annuale del calendario offre ancora una volta la propria immagine sempre per uno scopo benefico, quest’anno in favore del Centro diurno disabili” di Mozzate , struttura non residenziale che accoglie persone con disabilità fisica e psicofisica, avendo come obiettivo la crescita evolutiva degli ospiti, in una prospettiva di costante socializzazione.

Il calendario potrà essere acquistato con un’offerta di €. 10,00 presso la sede del Liceo (postazione davanti all’Ufficio di Presidenza) o presso la libreria UBIK (Piazza Podestà, 1 – Varese) a e il ricavato sarà devoluto in beneficenza al “Centro diurno disabili”di Mozzate.