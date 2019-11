Domenica ultimo appuntamento con la rassegna di Musica Sacra

Domenica 24 novembre terzo e ultimo appuntamento della 41˚ rassegna di Musica Sacra, manifestazione che raccoglie l’eredità e porta avanti la tradizionale proposta della rassegna di Musica Organistica e Polifonica conclusasi nel 2008 con la XXX° edizione. Organizzata dal maestro Sergio Paolini con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, la rassegna propone l’ultimo concerto, in programma nella Chiesa del Sacro Cuore (Frati) alle ore 16.00.

Di seguito il programma di domenica 24 novembre ore 16.00 – Chiesa del Sacro Cuore (Frati) e i curricula degli artisti

Organista Philip Rushforth

Musiche di D. Buxtehude, J.S. Bach, J. C.Oley, J. Stanley, F. Schmidt

D. Buxtehude (1637 – 1707) Praeludium in C (BuxWV 136)

J.S. Bach (1685 – 1750) Chorale Partita: Ach, was soll ich Sünder machen (BWV 770)

J. C. Oley (1748 – 1789) Three Chorale Preludes: Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt Wenn meine Sünd mich kränken Wie schön leucht der Morgenstern

J.S. Bach (1685 – 1750) Duetto 1 & 3 (BWV 802 & 804)

J. Stanley (1712 – 1786) Voluntary VI in F major ANDANTE – VIVACE

F. Schmidt (1874 – 1939) Prelude and Fugue in D (Hallelujah)

Organista Philip Rushforth Philip Rushforth ha iniziato a studiare l’organo con l’organista della cattedrale, Roger Fisher, e nel 1991 è salito al Trinity College di Cambridge. Alla Trinity ha trasmesso e registrato frequentemente con il coro universitario di fama mondiale, e ha suonato in tournée con loro in Europa, Canada e Stati Uniti. I suoi studi sono continuati con David Sanger. Dopo la laurea nel 1994, ha assunto l’incarico di Assistente organista presso la Southwell Minster e ha co-fondato la Southwell Minster Chorale. Attivo come concertista, si è esibito in tutto il Regno Unito, in molte cattedrali e sale da concerto, tra cui la Cattedrale di Westminster, la Cattedrale di St Paul e il King’s College di Cambridge. Nel settembre 2000 è stato finalista del prestigioso premio Performer of the Year del Royal College of Organists, esibendosi con la BBC Philharmonic Orchestra e Rumon Gamba. Ha vinto numerosi premi di esecuzione, tra cui il Festival Internazionale di Organo e Corale di Dublino. Si è esibito in numerosi festival internazionali di organi a Roma, sul lago di Como e Senigallia e a Sens, in Francia. Nel settembre 2002 è tornato alla cattedrale di Chester come vicedirettore della musica ed è stato nominato direttore della musica e organista nel dicembre 2007. Organizza la prestigiosa serie settimanale di recital per organo presso la Cattedrale, esibendosi regolarmente come concertista. Nell’ottobre 2013 ha suonato il Concerto per organo di Poulenc con la Sinfonia City of London diretta da Stephen Layton e ha avuto il privilegio di dirigere l’orchestra quando sono tornati alla Cattedrale di Chester nell’ottobre 2016.