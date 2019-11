Da domenica in vendita la “vignetta” 2020 per le autostrade svizzere

L’Amministrazione federale delle dogane comunica che da domenica 1° dicembre 2019 sarà in vendita la nuova “vignetta” per le autostrade svizzere per l’anno 2020.

Il nuovo contrassegno rosso metallizzato è disponibile presso i punti vendita abituali, e anche quest’anno costa 40 franchi.

Il contrassegno è valido dal 1° dicembre al 31 gennaio 2021, ed è obbligatorio per percorrere la rete autostradale svizzera.