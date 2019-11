Elisa Origi presenta il suo “Dimagrire porca miseria” a Gallarate

Per l’angolo letterario del Gaya Social Cafe questa settimana sarà ospite la scrittrice Elisa Origi, autrice del libro “Dimagrire porca Miseria”. L’appuntamento è per sabato 23 novembre a partire dalle 17.30 negli spazi del café di via Trombini 2 a Gallarate.

“Dimagrire: molto più che diventare magri! Spesso la necessità di essere più snelli passa attraverso quella di ritrovare l’amore per se stessi. La dieta diventa così un percorso a ostacoli, un progetto zeppo di tranelli. A partire dalle pagine del nuovo comfort book intitolato “Dimagrire, porca miseria!”. Di questo parlerà Elisa Origi, anche con la dietista Anna Caroli. Modera l’incontro Cristina Tessaro.

Cliccando qui potete leggere la recensione di questo racconto spiritoso sulle tante vicende di vita quotidiana di chi lotta contro quei chili in eccesso