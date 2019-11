Enerxenia trasloca e fa festa in piazza Repubblica con la Pallacanestro Varese

Nuova sede per l’ufficio di Enerxenia: da lunedì 25 novembre gli sportelli della società gas e luce del gruppo Acsm Agam, “eredità” di Aspem, non saranno più a villa Augusta, in via san Giusto, ma in via Avegno 4, a pochi passi da piazza Repubblica.

Lo sportello è più centrale, accessibile e visibile, con le sue vetrine fronte strada e il grande parcheggio delle corti a pochi passi, e manterrà gli stessi orari attuali: cioè da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 16 e il venerdì dalle 8.30 alle 14.

L’obiettivo della società è quello di «Offrire ai clienti uno spazio ancora più accessibile, consolidando la presenza sul territorio, all’insegna del radicamento e dell’attenzione alla clientela», e per celebrare l’evento l’azienda ha organizzato una festa aperta a tutta la cittadinanza in programma dalle 14.30 alle 18.30 di mercoledì 27 novembre.

In piazza Repubblica, adulti e bambini potranno cimentarsi nei tiri a canestro sfidando alcuni loro beniamini della pallacanestro Varese. Sono inoltre organizzati per l’occasione food truck, artisti di strada, live band, e alle 17 il taglio del nastro.

Un modo gioioso per dare il benvenuto al nuovo sportello di Enerxenia, azienda del gruppo Acsm Agam, con oltre 200 mila clienti per le forniture di luce e gas a famiglie, condomìni, imprese e pubblica amministrazione.