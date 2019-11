Festa in maschera tra musica e motori: arriva il Motus Christmas Party

Prima che arrivi Natale, il ristorante Spitz di viale Valganna ospiterà una nuova, grande iniziativa coordinata dal “motomovimento” Cafe Racer Varese – ne abbiamo già parlato in diverse occasioni – questa volta in collaborazione con numerose entità del panorama motociclistico provinciale.

Il “Motus Christmas Party” però non sarà un evento strettamente legato alle due ruote a motore, anzi: di base l’appuntamento del prossimo sabato 7 dicembre (inizio alle ore 19,30) è una festa in maschera con la possibilità di cenare, ballare e con tanti momenti di divertimento con tanto di ricca sottoscrizione a premi.

La finalità è quella che sta animando le iniziative legate a Cafe Racer Varese, e cioè quella di promuovere la convivialità attraverso le moto, arrivando anche a una platea ben più vasta rispetto a quella dei grandi appassionati: non a caso, diversi appuntamenti passati sono stati “trasversali” e hanno riguardato anche ambiti culturali, benefici e turistici (pur in qualche modo collegati con le due ruote).

Una filosofia che per questo Motus Christmas Party ha dato i suoi frutti, perché molte associazioni si sono affiancate nella organizzazione e nella gestione dell’evento: 2play Studio, Motoclub 100 HP, aManetta, Davigo, Motorcycle Music&More, Triumphisti Pazzi e ZRacing sono i co-firmatari della festa che strada facendo ha raccolto ulteriori “amici” (molti, sui rispettivi social, hanno lanciato dei brevi videoclip originali per lanciare la serata) e che è sostenuta anche da una serie di sponsor e di alcuni media partner (tra cui VareseNews).

Per quanto riguarda i travestimenti, sono tre i filoni da seguire: motociclismo, Natale e libero. Per ogni settore saranno premiati i personaggi con gli abiti più belli e originali. Sarà possibile anche partecipare con mascheramenti a squadre di almeno tre elementi, ognuna delle quali farà gara a sé davanti alla giuria. Dal punto di vista musicale, si ballerà sia sulle note del dj-set curato da 2Playstudio e con il concerto live del gruppo “The Fat Monkees”.

Per partecipare alla festa privata (lo Spitz quella sera sarà chiuso e dedicato solo all’evento) è possibile acquistare i voucher in prevendita: il costo è di 30 euro e comprende ingresso, cena, un drink, i concerti e la possibilità di accedere ai premi per le maschere. I tagliandi – il sold out è fissato a quota 350 – sono disponibili in alcuni punti vendita: oltre allo stesso Spitz si trovano da Tuttomoto, Davigo e Luca Gaspari a Varese e da Magnoni Moto Triumph a Gallarate. Tutte le informazioni e le clip sono disponibili sulla pagina Facebook dell’evento, e cioè QUI.