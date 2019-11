Forti piogge in arrivo, a mezzanotte scatta l’allerta della Protezione Civile

Dopo un lunedì di pausa dal maltempo, sarà un martedì di forti piogge. Per il 19 novembre il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia ha infatti emesso un bollettino di codice arancione per il rischio idrogeologico.

“Già nella giornata di lunedì -si legge nella comunicazione- avremo l’avvicinamento di un vortice depressionario dal Mediterraneo Occidentale, con conseguente ripresa delle precipitazioni a partire dai settori più meridionali della regione. Dalla serata di lunedì 18 segnaliamo piogge da deboli a moderate, anche sotto forma di rovesci, sulle province meridionali con particolare riferimento al pavese”. La gran parte della perturbazione colpirà però “nel corso della notte e della mattinata di martedì [quando] assisteremo ad un estensione dei fenomeni alla restante parte del territorio. Con buona probabilità le precipitazioni risulteranno moderate e più insistenti su pavese, milanese e settori prealpini”.

In questo senso in tutta la regione è emesso un bollettino di rischio ordinario, livello che viene alzato a moderato per le Prealpi Vareseni (IM-04) e Appennino Pavese (IM-14) .

I venti saranno in rinforzo da est dalla serata e raggiungeranno i massimi nella notte e nella mattinata di martedì 19. Raffiche generalmente comprese tra 50 e 70 km/h, seppur non di escludano punte sino a 80 km/h su coste del Lago di Garda e in quota sui settori prealpini orientali. Inoltre, a quote superiori ai 1500 metri i venti saranno moderati o forti da sud-est su tutta l’area alpina e prealpina. Attenuazione a partire dalle ore pomeridiane di domani 19/11. Quota neve in rialzo oltre i 1400-1700 metri a partire dalla notte su settori prealpini e nel corso della giornata di domani 18/11 anche su quelli alpini. Per mercoledì 20/11, previste residue e in gran parte deboli precipitazioni nella prima parte della giornata sulle province occidentali, in esaurimento nel corso del pomeriggio.

