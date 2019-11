Furto delle rette: dall’associazione Ivantus 500 euro per l’asilo Buzzi

(Nella foto: il martello usato dai ladri per rompere la porta dell’asilo, poi abbandonato all’interno della struttura)

L’asilo Buzzi di Clivio è nel cuore di tutti in paese, un’istituzione dove sono racchiusi i ricordi dell’infanzia di generazioni di cittadini del piccolo borgo sul confine con la Svizzera. Per questo la notizia del furto avvenuto nel fine settimana ha toccato il cuore di molti che hanno contattato l’asilo per offrire solidarietá ma anche aiuti concreti.

Tra questi i soci di Ivantus, associazione molto attiva in paese, i quali hanno deciso di sostenere l’asilo Buzzi in questo brutto momento con una donazione di 500 euro.

«Una piccola somma, ma dopo tutto quello che è successo all’Asilo ci sembrava importante fare questo gesto», dice Marco Burtini, consigliere comunale di Clivio e membro dell’associazione Ivantus. Un gesto di vicinanza alla scuola dei bambini, ma anche un aiuto concreto, dal momento che con gli oggetti rubati (in parte ritrovati dalla Polizia locale del Monte Orsa e dai Carabinieri) hanno preso il volo anche le rette del mese che le famiglie avevano appena pagato e che aspettavano di essere versate in banca.

Sul furto proseguono intanto le indagini dei Carabinieri di Arcisate, dopo il ritrovamento dell’auto rubata che conteneva alcuni degli oggetti sottratti all’asilo.