Furto, ricettazione e riciclaggio: denunciato un 69enne

Furto, ricettazione, riciclaggio di moto, falso documentale e detenzione abusiva di munizioni. Sono questi i reati contestati a carico di un sessantanovenne residente a Busto Arsizio.

Il personale del Commissariato di Busto Arsizio, in seguito ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Savona, nella serata dello scorso martedì a Savona ha denunciato un uomo.

È stato visto mentre caricava una vecchia Vespa su un furgone da un passante che ha comunicato il numero di targa del furgone ai poliziotti della questura di Savona. Le immediate indagini hanno portato ad accertare il furto del mezzo e a verificare che il proprietario del furgone era residente a Busto Arsizio. Dalla perquisizione del suo garage sono state scoperte altre tre motociclette dello stesso modello con i numeri dei telai abrasi, numerose targhe e documenti di motociclette, i “punzoni” utilizzati per taroccare le moto e munizioni per armi da fuoco comuni e da guerra.

Esaminando i documenti ed i messaggi presenti sul cellulare del sessantanovenne si è scoperto che l’uomo si dedicasse stabilmente alla vendita di motocicli, in particolare di Vespe vintage, e che i clienti fossero soprattutto stranieri trovati tramite siti web commerciali. Le vespe rubate e taroccate con numeri di telaio di fantasia venivano abbinate a documenti falsi che ne attestavano l’immatricolazione in Italia permettendone l’esportazione.