Futura, il giorno della prima impresa: Busto travolge la capolista

Vera e propria impresa, la prima della stagione, per la Futura Volley Giovani che batte – addirittura per 3-0 (27-25, 25-20, 25-19) – la capolista Delta Informatica Trentino. Al Pala San Luigi si è vista la Futura più bella di tutta la stagione, capace di approfittare di ogni calo delle avversarie e soprattutto di recuperare nei momenti di difficoltà.

Un successo meritato, pesante e frutto di una partita in cui il collettivo è stato decisivo, anche se a fine partita la nomina ad MVP è toccata a Rebecca Latham con 16 punti al suo attivo, seguita da Sartori (13), Pistolesi (12) e Pinto (11). Ora le Cocche cercheranno di dare continuità a questa crescita improvvisa: Cialfi e compagne vogliono dimostrare di essere cresciute davvero, mantenendo alto il ritmo dei prossimi incontri per scalare la classifica del girone B di serie A2 e allontanare la zona calda. Busto ora ha sei punti, come Marsala, mentre Baronissi è ultima con 3; la distanza con le squadre che stanno davanti, comunque, è ridotta.

A fine gara Matteo Lucchini è felice per la prestazione delle sue ragazze e vede i frutti del lavoro che stanno svolgendo in palestra: «È stata una partita incredibile, ma preparata molto bene: non ho niente da rimproverare alle mie atlete, sono molto felice. Paradossalmente abbiamo limitato oggi i nostri errori, invece le motivazioni hanno portato a questo risultato. Da qui, però, voglio ancora di più: il percorso per poterci salvare è lungo, ma ora sono sicuro che gli altri ci temeranno di più».

LA PARTITA

Coach Lucchini schiera Cialfi in regia, Latham opposto, Veneriano e Sartori al centro, Pistolesi e Pinto in attacco, Garzonio libero.

Le biancorosse si portano subito sul 3-0 e corrono fino al 12-7. Le avversarie però non ci stanno e recuperano trovando il pareggio sul 16-16. Si prosegue punto a punto fino al 23-21 messo a segno da Sartori. Veneriano firma l’ace del primo set point (24-21) ma Piani trova il doppio ace del pareggio (24-24) e si va ai vantaggi. A chiudere sono le Cocche con il muro di Sartori e un tocco di seconda di Cialfi per il 27-25.

Nel secondo parziale si ripete il 3-0 a favore delle biancorosse. La Delta subisce il gioco delle padrone di casa che firmano un facile 6-1 ed entusiasmano i tifosi. La panchina di Trento ferma il gioco e al rientro in campo le ospiti reagiscono e si portano sul 7-5. Pistolesi pizzica le mani del muro sul lungolinea che porta le biancorosse a +4 (14-10), quindi Sartori piazza un nuovo muro per il 16-10. Fondriest e Piani provano a tenere a galla la Delta ma le busotcche sono inarrestabili e chiudono 25-20.

Nel terzo set la situazione inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (5-4). Sartori, Pistolesi e Pinto incrementano il vantaggio portando la Futura sul 11-6. E quando le Cocche ingranano la marcia sono inarrestabili: volano sul 23-17 e gettano le basi per il gran finale. L’errore di Trento in battuta e l’attacco di Pistolesi, chiudono la partita 25-19.

FUTURA VOLLEY GIOVANI – DELTA INFORMATICA TRENTO 3-0

(27-25, 25-20, 25-19) FVG BUSTO A.: Veneriano 6, Danielli ne, Cialfi 3, Gori ne, Peruzzo ne, Latham 16, Cicolini ne, Sartori 13, Pistolesi 12, Pinto 11, Gallizioli ne, Grippo, Garzonio (L), Zingaro. All. Lucchini.

TRENTO: Piani 16, Moro (L), Fondriest 8, d’Odorico 3, Barbolini 3, Moncada 1, Furlan 8, Melli 11, Vianello ne, Giometti, Berasi 7. All. Bertini.

NOTE. Busto Arsizio: ace 2, errori 5, muri 8. Trento: ace 3, errori 6, muri 7.

CLASSIFICA (dopo 7 giornate): Trento, Mondovì 17; Ravenna 16; Macerata 12; Torino 11; Montecchio 9; Roma 8; FVG BUSTO A., Marsala 6; Baronissi 3.