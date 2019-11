Gallarate, “diamo la benemerenza civica al Coro Divertimento Vocale”

Il Coro Divertimento Vocale merita un riconoscimento dalla città di Gallarate. La proposta, in vista della Giornata della Riconoscenza, viene dal consigliere comunale Rocco Longobardi.

La proposta è stata messa nero su bianco, ricordando come il coro diretto dal maestro Carlo Morandi “da diversi anni ma in particolare nel 2019, si è saputo distinguere a livello italiano”, anche “grazie alla partecipazione ad una importante trasmissione televisiva”, si legge nella proposta avanzata da Longobardi.

Il Coro, molto apprezzato a Gallarate, ha varcato i confini della città grazie alla partecipazione a Italia’s Got Talent, con una serie di esibizioni emozionanti e incredibili, molto originali anche per i canoni della trasmissione.«Credo che questo gruppo rappresenti un orgoglio per la nostra città» conclude Longobardi.