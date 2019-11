Germani – Openjobmetis in diretta da Brescia

Mezzogiorno di fuoco al PalaLeonessa di Brescia: squadre in campo alle 12 in punto con la Openjobmetis che va alla ricerca della seconda vittoria esterna della stagione contro una Germani che si presenta in campo favorita dal pronostico. Seguite e commentate con noi la partita, scrivendo nello spazio commenti oppure utilizzando gli hashtag #direttavn o #bresciavarese su Twitter o Instagram. Per accedere direttamente al live, CLICCATE QUI.