Geymonat e Tosi, le scuole migliori per trovare lavoro

Puntuale, nel mese in cui inizia il calendario degli open day in vista dell’iscrizione all’istruzione superiore, la Fondazione Agnelli pubblica le “pagelle” delle scuole italiane.

Giunto alla VI edizione, il portale Eduscopio.it « offre gratuitamente informazioni oggettive e comparabili sulla qualità dei percorsi di istruzione secondaria di II grado di tutta Italia … Per la nuova edizione di Eduscopio, i ricercatori della Fondazione Agnelli – coordinati da Martino Bernardi, hanno analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici (a.s. 2013/14, 2014/15 e 2015/16) in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie di II grado statali e paritarie.

L’analisi condotta sulla relazione tra Indice FGA e la Percentuale di diplomati in regola, indicatore che ci dice per ogni scuola quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma 5 anni dopo, conferma il fatto che non vi sia alcuna relazione sistematica positiva tra selettività in itinere delle scuole superiori e risultati universitari dei loro diplomati, semmai il contrario: in media, sono gli studenti che provengono dalle scuole che non praticano una severa politica di scrematura quelli che ottengono in risultati migliori una volta all’università, a conferma che efficacia formativa ed equità possono andare di pari passo».

Lo studio riguarda l’indice di occupazione al termine del proprio percorso di studi e anche la congruità degli studi effettuati.

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

Guida la classifica provinciale l’Ite Tosi di Busto A. con il punteggio di 67,45 ( al terzo posto però per congruità tra impiego e percorso scolastico con 34,2 punti) Segue il Don Milani di Tradate con 65,3 ( sul fondo classifica però se guardiamo alla congruità degli studi e lavoro con 21,1) il Gadda Rosselli di Gallarate con 65,3 ( primo nella classifica della congruità tra studi e lavoro con 36,7) , lo Zappa di Saronno a 64,2, ( al quarto posto provinciale per la congruità con 28,9) lo Stein di Gavirate con 58,8 ( che ha avuto un punteggio di 23 1 per congruità) , il Keynes di Gazzada S. con 54,5, il Daverio Casula con 51,8 ( ultimo in provincia per congruità con 15,9) , il Montale di Tradate con 51,6. La classifica prosegue con il Dalla Chiesa di Sesto con 50 punti e il Carlo Volontè di Luino con 44,3, l’istituto Valceresio di Bisuschio con 43,1.

Tra le parificate il Galilei di Laveno con il punteggio di 50 a pari merito con il Wojtyla di Cassano M. e il Fermi di Castellanza con 41,2 punti

ISTITUTI TECNICI TECNOLOGICI

Il punteggio più alto è stato assegnato al Geymonat di Tradate che ha ottenuto 77,1 punti se ci riferiamo all’occupazione dei suoi diplomati mentre se guardiamo alla congruità tra impiego e percorso è al terzo posto con 50 punti. Seguono l’itis Facchinetti di Castellanza con 70,7 ( più in basso nella classifica della coerenza con 46,7 punti) , l’itis Riva di Saronno con 69,4 (al secondo posto per aderenza tra studi e impiego con 50,4), il Bernocchi di Legnano con 67,6 ( quarto anche per coerenza con 47,7), il Newton di Varese con 66,3 che, però, è l’eccellenza provinciale quanto ad aderenza tra percorso di studio e lavoro con 66,7 punti.

Troviamo quindi il Ponti di Gallarate con 63,5 ( che è invece distaccato nella classifica della congruità con 39 punti) , il Keynes di Gazzada con 63,4, lo Stein di Gavirate ( con indirizzo CAT) con 60, il Falcone di Gallarate con 50,6, il Dalla Chiesa di Sesto con 50 ( che ha una classifica decisamente migliore se si considera la coerenza del percorso di studio con il punteggio di 45,8) , il Maggiolini di Parabiago 46,9 il Carlo Volontè di Luino con 41,1.

Distanziati lo Zappa di Saronno con 37,5 punti ( fanalino di cosa anche per quanto riguarda la congruità degli studi con 16 unti) , il Don Milani con 35,1 ( 12,9 per congruità ) e il Daverio Casula percorso CAT con 32,1 ( 13 punti per congruità degli studi ) Chiudono la classifica della coerenza tra piano di studi e lavoro il Carlo dell’Acqua di Legnano con 6,2 e lo Stein di Gavirate (CAT) con 4.

Tra i parificati il Wojtyla di Cassano M. ha ottenuto 61,8 mentre il Siai Marchetti di Busto ha avuto 49, l’Olga Fiorini 47,8 e il Padre Monti di Saronno con 31



ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI

Guida la classifica l’Einaudi di Varese con 47,7, seguito dallo Stein di Gavirate con 43,9, il Valceresio di Bisuschio con 31,7

Tra i parificati le Orsoline di San carlo a Saronno hanno ottenuto il punteggio di 45,5 stesso punteggio del Barbara Melzi di Legnano .

Diversa è la classifica se si guarda alla congruità tra studi e professione: al primo posto il De Filippi di Varese ( parificato) con 86,1 segue il Collegio Castelli di Saronno sempre parificato con 66,67. Il primo istituto statale della classifica è il Falcone di Gallarate con 68,4 e più staccato il Verri di Busto con 26, il Parma di Saronno con 21,8 e l’Einaudi con 21,1.

PROFESSIONALI INDUSTRIA E ARTIGIANATO

La migliore prestazione è del Parma di Saronno con 77,3 ( che mantiene il primato anche per congruità dell’impiego rispetto agli studi fatti) , seguito a ruota dal Facchinetti di Castellanza con 72,9 ( secondo anche per congruità di studi) e dal Dalla Chiesa di Sesto con 71,4 ( che però cede il terzo posto al Newton quanto alla congruità tra impiego e studi fatti).

Arrivano, poi, Bernocchi di Legnano con 69,8, il Newton di Varese con 69,5 il Ponti di Gallarate con 58 , il Falcone di Gallarate con 32,4