Giornata contro la Violenza sulle Donne: lezioni gratuite alla Total Fighting School

La Total Fighting School, scuola di arti marziali per la difesa personale affiliata al Centro Sportivo Educativo Nazionale, per conto del quale è responsabile nazionale del settore “Total Fighting” e responsabile provinciale del settore “Jeet Kune Do” organizza per lunedì 25 novembre, in occasione della “Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne” due importanti eventi gratuiti rivolti alle donne di ogni età.

Saranno infatti ben due gli stage gratuiti durante i quali le donne potranno partecipare: uno si terrà ad Arcisate presso la nuova palestra Olimpia Fitness Center di Via Piave mentre il secondo sarà svolto alla palestra Quinto Elemento di Venegono Inferiore, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale locale.

«Il tema della Violenza sulle Donne come sapete è un problema che ci sta molto a cuore – dice il Maestro Fabio Ganna, fondatore e capo istruttore della Total Fighting School – e quindi anche quest’anno abbiamo deciso di organizzare questi due eventi gratuiti per sensibilizzare le donne sulla necessità di imparare a prevenire, gestire ed all’occorrenza far fronte con tecniche di autodifesa ad eventuali aggressioni violente. Il nostro protocollo d’insegnamento è basato su Prevenzione: per capire come evitare le situazioni di rischio, Comunicazione: con la famiglia, gli amici, i professionisti del settore e le forze dell’ordine, Azione: in caso di estremo bisogno le tecniche di combattimento più efficaci, istintive e semplici da applicare per poter sopravvivere all’aggressione. Questi saranno quindi i temi che affronteremo durante i due workshop».

Non sarà certo un singolo stage o una lezione a formare in maniera completa donne e ragazze nella difesa personale, ma l’obiettivo della scuola è quello di avvicinarle a questa possibilità e di dare alcuni indirizzi chiari e precisi che possano comunque aiutarle fin da subito in caso di bisogno.

«E’ esattamente questo il nostro obiettivo – conferma l’Istruttore Daniele Mazzucchelli, Responsabile del Settore Difesa Personale Femminile della Total Fighting School – Mettiamo a disposizione gratuita, in occasione di questa ricorrenza, tutta la nostra conoscenza e professionalità maturata in anni di pratica, insegnamento e collaborazione con associazioni, psicologi, avvocati, professionisti del settore e forze dell’ordine. Ovviamente per ottenere una formazione più completa ed adeguata le donne e le ragazze sono invitate a partecipare in maniera continuativa ai nostri corsi che teniamo in tutta la provincia, ma potranno apprezzare già in questi eventi l’efficacia di quanto riusciranno meglio ad apprendere e consolidare con una formazione continua. Inoltre volevo precisare che l’evento che si terrà a Venegono sarà focalizzato sul tema dello Stalking e la serata è aperta anche agli uomini, spesso vittime anch’essi di questo grave problema».

Maggiori informazioni sulla scuola e sugli eventi organizzati dalla stessa si possono trovare sul sito internet della stessa all’indirizzo www.totalfightingschool.com e sulla sua pagina Facebook.