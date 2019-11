Giornata nazionale degli alberi, Koinè la celebra al Parco Lura

Il 21 novembre si celebra ogni anno la Giornata nazionale degli alberi, istituita come ricorrenza nazionale con una legge del 2013. L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto da boschi e foreste.

Come ogni anno con le scuole che partecipano alle attività di educazione ambientale organizzate da Koinè cooperativa sociale sarà un’occasione per piantare degli alberi in luoghi pubblici, a seguito di un percorso di educazione ambientale fatto in classe durante l’anno, sull’importanza della biodiversità.

Nel territorio del Parco Lura ci sarà una piantumazione a Lomazzo e saranno coinvolte 2 classi della primaria Rodari, dalle 9 alle 11. Nell’area verde comunale di via Monviso, angolo via Sempione saranno piantati 30 giovani alberi di specie tipiche del nostro ambiente, provenienti dai vivai regionali di Ersaf.

A Caronno Pertusella, sempre nel parco Lura, saranno coinvolte 3 classi seconde della primaria Sant’Alessandro, dalle 14 alle 16. Qui si piantumerà nel futuro frutteto comunale, in via Sant’Alessandro e saranno messi a dimora alcuni alberi da frutto.

Tutte e tre le attività si svilupperanno con un momento introduttivo in classe e la piantumazione vera e propria a seguire.