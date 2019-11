Giovani talenti in concerto nella stagione musicale dell’Endas

“Giovani talenti alla ribalta” è il titolo della stagione musicale del circolo “Endas Severo Piatti” di Varese.

Frutto di una collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Varese, ha lo scopo di promuovere i musicisti all’inizio della loro carriera, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio.

Molti dei giovani artisti che sono comparsi nei cartelloni di questi anni hanno poi fatto una carriera internazionale, come i

violinisti Francesca Dego e Gennaro Cardaropoli, il Quartetto Noûs e soprattutto i talenti del territorio della provincia, la

pianista di Sesto Calende Irene Veneziano, il pianista di Induno Olona Roberto Plano (oggi titolare della cattedra di

pianoforte all’Università di Boston) ed il soprano varesino Francesca Lombardi Mazzulli, il direttore d’orchestra M°

Alessandro Cadario.

Nell’intendimento di generare un sistema integrato di proposte musicali anche il cartellone della stagione 2019-2020 è il frutto

di una collaborazione con altri enti del territorio in particolare con il Civico Liceo Musicale e con A.M.O. Associazione Manifestare Opportunità.

Cinque gli appuntamenti; tutti presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale: tutti di sabato sera alle ore 21,00.

Il concerto d’apertura è sabato 16 novembre con l’orchestra e con il coro del Civico Liceo Musicale “ R. Malipiero “ di

Varese. L’Orchestra è diretta dal M°. Carlo de Martini e il Coro dal M°. Gabriele Conti in un programma che spazia da

musiche di compositori del 1500 ( C. Monteverdi ) a musiche di compositori viventi ( Rihards Dubra ).

Sia l’Orchestra che il Coro costituiscono fiori all’occhiello del Civico Liceo Musicale.

Secondo appuntamento è sabato 18 gennaio 2020 con un recital del giovane fisarmonicista Lorenzo Albanese vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali tra cui il prestigioso premio Amadeus Factory 2017.

Si è esibito nelle sale importanti del territorio e all’estero fra l’altro presso la Royal Academy of music di Londra.

Il programma comprende musiche di J. Pachelbel, F. Angelis, S. Voytenco, I. Albeniz, W. Semionov.

Il terzo concerto è sabato 15 febbraio 2020. In scena il duo Arrigoni pianoforte, Marchetto mezzosoprano. Mirea

Marchetto Mollica è nata a Varese nel 1995 ed è già stata ospite della rassegna nel concerto di chiusura della 24a

rassegna 2017-2018 presso il Teatro di Piazza Repubblica – Varese con l’orchestra degli allievi del Conservatorio di Como.

È la vincitrice della terza edizione della Borsa di studio “ Mario Orlandoni “ a Como. Ha debuttato nel ruolo della Maestra delle

novizie nell’opera “ Suor Angelica “ di G. Puccini e nel ruolo di Rosina nell’opera “ Il Barbiere di Siviglia “. Riccardo

Arrigoni nel 2012 viene selezionato e ammesso alla Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance di Londra. Nel 2017

ottiene la laurea triennale al Conservatorio G. Verdi di Como. Nel conservatorio collabora come pianista accompagnatore dei

cantanti della classe di arte scenica. Il programma, particolarmente accattivante, presenta musiche di F.P. Tosti, R. Schumann, S. Donaudy, F. Schubert, G. Faurè, G. Verdi

Il quarto e quinto concerto in programma sono il frutto di una collaborazione con A.M.O. Associazione Manifestare

Opportunità. Sabato 14 marzo 2020 Concerto dal titolo “ Il genio e i Trii “. In programma due Trii immortali ; il trio in “ G

major, Hob XV/25 Gypsy “ di F. J. Haydn e il trio in “ E-flat major op. 100 di F. Schubert eseguiti dal Trio Linz. Il “ Trio Linz

“ opera da alcuni anni ed è composto da musicisti con una carriera internazionale;A. Jablokov , violino , N. Schugaev

violoncello e G. Merli al pianoforte.

Sabato 4 aprile 2020 in scena il Quintetto di fiati A.M.O. E’ formato dalle prime parti dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano. Costituiscono una eccellenza italiana . E’ composto da cinque giovani musicisti: Y. Guccione , flauto traverso, G. Pasquetto, clarinetto, C. Ambrosoli, oboe, F. Ritorto , corno, C. Di Pilato fagotto.

Il quintetto A.M.O. ha al suo attivo numerosi concerti e collaborazioni; tra queste Milano Classica, Fondazione Piseri, Università Statale di Milano e Rassegna concertistica città di Milano.

Il repertorio in programma spazia da composizioni originali a

trascrizioni che vengono rese da questo ensamble in modo inaspettatamente interessante.

Tutti i concerti sono presso l’ Auditorium del Civico Liceo Musicale di Varese , tutti di sabato con inizio alle ore 21,00

Periodo: da novembre 2019 ad Aprile 2020

Abbonamento: 35 euro (ridotto a 25 euro per soci Endas, soci Amici dell’Arte, Amici della Lirica, allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, allievi del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese)

Biglietti concerto del 16 novembre 2019: 10 euro (ridotti a 8 euro per soci Endas, soci Amici dell’Arte, Amici della Lirica, allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, allievi del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese)

Biglietti concerti dal 18 gennaio al 4 aprile 2020 : 13 euro (ridotti a 10 euro per soci Endas, soci Amici dell’Arte, Amici della Lirica, allievi del Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese, allievi del Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese)