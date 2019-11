Gli scout raccontano un anno di esperienze fra migrazione ed accoglienza

Andare oltre ogni confine per raccontare le storie di migrazione e accoglienza con le testimonianze e i volti di chi se ne occupa tutti i giorni.

É questo lo scopo dell’appuntamento pubblico che il Clan (ragazzi dai 18 ai 22 anni) del gruppo Scout Lago di Varese 7 e del Somma Lombardo 1, insieme all’associazione C.O.V.O., hanno organizzato per domenica 24 novembre allo Spazio Yak di Piazza Fulvio De Salvo a Varese alle ore 19.

Un incontro che arriva al termine di un’attività che gli scout hanno portato avanti durante quest’anno passato, andando ad approfondire il tema dell’accoglienza e delle migrazioni verso il nostro paese.

«Siamo partiti dalla piccola realtà di Gazzada-Schianno dove abbiamo incontrato un gruppo di richiedenti asilo e abbiamo potuto toccare con mano un progetto di integrazione affidato ad una cooperativa del territorio ma gestito con cura dai cittadini e dal parroco in modo del tutto volontario – raccontano i giovani scout – . Durante l’anno abbiamo poi incontrato a Dumenza i ragazzi migranti accolti dalla cooperativa Agrisol Servizi fino ad atterrare quest’estate a Catania. Abbiamo trascorso una settimana nel quartiere di Librino con i ragazzi dello SPRAR del centro città, collaborando a un progetto della comunità Papa Giovanni XXIII».

Domenica 24 Novembre, a conclusione di questo percorso, gli scout hanno pensato di organizzare un evento per condividere l’esperienza fatta e per parlare delle tematiche che durante l’anno sono state affrontate.

«Cercavamo qualcuno che potesse raccontarci le proprie esperienze, le proprie scelte di vita e di come ci si possa spendere tutti i giorni per fare accoglienza e integrazione – spiegano gli scout -, e così abbiamo deciso gli ospiti che interverranno».

All’appuntamento di domenica ci saranno don Mattia Ferrari, giovane prete salito a bordo della Mare Jonio di “Mediterranea Saving Humans”; Maria Angela Monti, facente parte della “Rete degli amministratori per l’accoglienza e la lotta alla povertà”, che farà una panoramica sull’aspetto legislativo legato all’accoglienza e fare il punto su come si stia affrontando la tematica nel Varesotto; Massimo Pili, educatore e coordinatore di Casa Monlué della cooperativa “Farsi Prossimo Onlus” a Milano, che racconterà come si vive tutti i giorni a contatto con i diretti interessati; e infine Roberto Guaglianone, giornalista che ormai da tanti anni collabora con diversi progetti e strutture e che parlerà di integrazione, tema fondamentale del percorso. Modererà il direttore di Varesenews Marco Giovannelli.

«Durante la serata – concludono gli scout del clan – abbiamo scelto di raccogliere offerte che saranno devolute a Mediterranea Saving Humans per supportare la piattaforma che si batte su tutti i fronti per la solidarietà e per i diritti umani».