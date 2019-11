Grissin Bon – Openjobmetis, la partita in diretta

Anticipo al sabato sera per la Openjobmetis che scende in campo alle 20,30 sul parquet del PalaBigi di Reggio Emilia per una gara valida per la decima giornata di Serie A. Seguite e commentate con noi la partita che sarà raccontata azione dopo azione nel nostro liveblog: chi vuole intervenire può scrivere nello spazio commenti oppure usare gli hashtag #direttavn o #reggiovarese su Twitter o Instagram. Nel corso della serata, aggiornamenti anche sul match di pallavolo tra UYBA Busto e Cuneo. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI.