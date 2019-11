Impacchettiamo un Sogno. La campagna di CESVI a favore dei bambini in difficoltà in Italia torna a Varese

Dal 6 al 24 Dicembre, presso la Mondadori di via Morosini, sarà attiva la campagna “Impacchettiamo un Sogno” di CESVI.

CESVI è un’associazione umanitaria che opera dal 1985 a favore degli individui più bisognosi, in Italia e all’estero. Durante il periodo natalizio con questa iniziativa cercherà di aiutare migliaia di bambini in difficoltà educativa. relazionale e/o emotiva raccogliendo fondi in cambio di pacchetti regalo.

I clienti Mondadori potranno perciò farsi impacchettare i regali e, nel contempo, aiutare la comunità.

La gestione dei fondi è qualcosa di cui non preoccuparsi in quanto CESVI (vincitrice di 3 Oscar del bilancio) garantirà 87 centesimi al progetto per ogni euro raccolto.

Si invita chiunque fosse interessato, come cliente, a fare passaparola con amici e parenti e a venire in negozio a trovare il nostro banchetto mentre, chi volesse partecipare come volontario, può consultare la pagina web ( https://www.cesvi.org/partecipa/volontariato-in-italia/ ) o contattare via mail il coordinatore dell’iniziativa a Varese ( vaila7@hotmail.com )

Aiutiamoci a casa nostra! Non volgiamo le spalle a chi soffre così vicino a noi, partecipiamo per realizzare i sogni di tanti bimbi poco fortunati.