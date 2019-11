Inaugurazione de Il Granello, Vanzulli: “A Saronno una realtà di livello assoluto”

Sabato mattina, 9 novembre, è stato inaugurato lo spazio della cooperativa sociale Il Granello a Saronno. A rappresentare l’amministrazione comunale il vice sindaco e assessore al Bilancio, Pierangela Vanzulli e gli assessori Gianangelo Tosi (Servizi Sociali) e Lucia Castelli (Urbanistica).

«Quando circa un anno fa – ha raccontato il vice sindaco – gli amministratori della cooperativa sono venuti in Comune per descrivere il progetto, sono stata estremamente felice del fatto che una realtà di tale livello approdasse a Saronno. Nei 18 anni come assessore ai Servizi Sociali a Gerenzano, ho potuto verificare la competenza, la capacità professionale e soprattutto la grande umanità degli operatori della struttura. In una struttura di questo tipo, chi vi opera può avere certamente un grande arricchimento personale. Non potevo quindi che essere contenta per questa opportunità che viene data alle persone che ne hanno bisogno e allo stesso tempo auspico una fattiva collaborazione con i Servizi Sociali di Saronno e del Distretto».

Durante il suo intervento, il vice sindaco ha poi sottolineato l’impegno dell’amministrazione nella struttura conosciuta come X2: «Stiamo terminando i lavori – ha detto – per poi utilizzarla con finalità sociali destinati in progetti che vedono convivere in appartamenti diversamente abili, papà separati e altre realtà in difficoltà sotto la supervisione di figure professionali esperte nel settore. Si sperimenterà anche la domotica negli appartamenti».