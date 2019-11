Incendio in condominio, poliziotto eroe salva nonnina

Nell’incendio che questa mattina ha distrutto un pezzo di tetto di un condominio in viale Alfieri c’è stato spazio per un gesto di eroismo da parte del capopattuglia della volante della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

Appena è scattato l’allarme incendio i primi ad arrivare sono stati i due componenti della volante del Commissariato della Polizia di Stato, che immediatamente hanno compreso che l’incendio interessava il tetto della palazzina di quattro piani e che il fumo si stava propagando negli appartamenti sottostanti.

Mentre sul posto convergevano gli equipaggi dei Vigili del Fuoco gli agenti hanno verificato che i residenti erano usciti dal condominio ad eccezione di una anziana donna, una novantenne che vive da sola in un appartamento al terzo piano. Poiché la porta era chiusa e nessuno all’interno rispondeva, hanno abbattuto l’uscio e sono entrati trovando la donna addormentata a letto, ignara di quanto stava accadendo benchè il fumo iniziasse ad invadere le stanze.

A quel punto, essendo necessario agire con prontezza per portare in salvo la novantenne, l’hanno presa in braccio e, scese le scale, l’hanno condotta in strada dove è stata soccorsa da un’ambulanza. La signora non ha riportato alcuna conseguenza mentre il capopattuglia della volante è dovuto ricorrere alle cure dei medici in ospedale, che l’hanno trattenuto per l’intera mattina e infine dimesso con una prognosi di 7 giorni dovuta al fumo inalato.