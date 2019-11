Indagine sulla municipalizzata, il sindaco: “Amareggiata. Venga fatta chiarezza”

A poche ore dall’arresto del direttore generale di Castellanza Servizi e Patrimonio Paolo Ramolini accusato di peculato e truffa allo Stato, ecco che arrivano le prime reazioni politiche.

Dall’opposizione è il solito Michele Palazzo a chiedere chiarimenti all’amministrazione e al sindaco Mirella Cerini in particolare, membro del comitato di controllo, è proprio la sindaca Cerini a rilasciare una dichiarazione nella quale apprende dalla stampa dell’arresto del direttore di csp a conclusione delle indagini che erano state avviate qualche mese fa dalla Procura: «La notizia ci lascia veramente amareggiati ma, se dal punto di vista umano ci sentiamo dispiaciuti, come amministratori, se i reati a lui attribuiti dovessero essere confermati, riteniamo sia importante che la giustizia faccia il suo corso. Siamo fermamente convinti che sia necessario e doveroso mettere in atto ogni azione possibile per garantire il rispetto della Legge e delle regole della Pubblica Amministrazione, pertanto continueremo a lavorare in questa direzione e a collaborare con le Autorità competenti perché venga fatta massima chiarezza sull’operato della nostra partecipata».