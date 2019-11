Iscrizioni a scuola: il calendario degli “open day”

Uscirà a giorni il calendario per presentare le domande di iscrizione a scuola. In attesa che il Ministero definisca l’arco temporale a disposizione dei genitori per inserire on line la domanda, le scuole si preparano a presentare la propria offerta formativa.

Dal prossimo weekend ci sono già alcuni “saloni dell’orientamento” dove sarà possibile, in una sola volta, conoscere i differenti percorsi degli istituti superiori della provincia.

Queste le date dei Saloni dell’Orientamento:

Venerdì 8 novembre dalle 16 alle 20 a Gavirate nel comprensivo Carducci via Gerli Arioli 27

Sabato 9 novembre dalle 9.30 alle 12.00 a Marnate alla scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri via San Carlo

Venerdì’ 8 novembre dalle 15 alle 18 e Sabato 9 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 a Saronno al Salone dell’Orientamento all’IT Riva di Via del Carso 6/b

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18 a Varese al comprensivo Violetti di via Manin 3

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18 a Gallarate all’Orientameeting a Palazzo Borghi via Verdi 2/a

Sabato 9 novembre dalle 10 alle 12 a Cocquio Trevisago alla scuola secondaria di primo grado via Motto dei Grilli 30

Sabato 9 novembre dalle 15 alle 18 a Lavena Ponte Tresa al comprensivo Manzoni via Pezzalunga 16

Sabato 16 novembre dalle 14.30 alle 17.30 a Somma Lombardo allo Spaziorientamento CFP Ticino Malpensa via Visconti di Modrone 12

Venerdì 22 novembre dalle 16 alle 20 a Travedona Monate Open Stand 2019 scuola primaria Caduti per la Patria via Don Sturzo 204

Sabato 23 novembre dalle 9 alle 12.30 a Luino al comprensivo Luini viale Rimembranze 4

Sabato 23 novembre dalle 10 alle 12 a Bisuschio al comprensivo Don Milani via Foscolo 13

Sabato 30 novembre dalle 9 alle 12 a Induno Olona scuola secondaria primo gradi Passeggini via Andreoli 7

Provincia di Varese dedica una pagina del sito istituzionale proprio al tema dell’orientamento in cui si hanno anche aggiornamenti continui delle attività di presentazione degli istituti superiori

Di seguito il calendario con le diverse date decise dai singoli istituti (aggiornato al 30 ottobre – ulteriori info qui: http://www.provincia.varese.it/open-day-scuole-superiori-e-saloni-orientamento)

Questo il calendario