“La cassoeulata del cuore” per finanziare il reparto oncologico dell’ospedale di Saronno

Dopo il grande successo riscontrato lo scorso anno, la Saronno Point Onlus ripropone a grande richiesta la “Cassoeulata del cuore”. Una serata all’insegna del gusto e del divertimento in compagnia, tra sfiziosità varie e il tipico piatto autunnale della tradizione lombarda.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre, alle 20.30, presso il salone dell’Oratorio Regina Pacis a Saronno, in via Roma 119. Lo chef e tutto il personale vi attendono con un ricco menù tra antipasti a base di salumi, casseoula, formaggi, vino e un delizioso dolce per chiudere in bellezza la serata. Anche quest’anno, il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al progetto di riqualificazione di due sale visita del reparto oncologico dell’ospedale di Saronno. Il costo della cena è di 25 euro a persona, con un acconto di 15 euro da versare alla prenotazione.

I posti sono limitati per un numero massimo di 60 partecipanti. Le prenotazioni si effettuano presso il punto immagine della Saronno Point Onlus, in via San Giuseppe 41, il giovedì dalle 15 alle 18. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 338 637 4481 e 333 801 6735 oppure visitare il sito www.saronnopoint.it.