La destra “antisalviniana” arriva a Varese: Filippo Rossi presenta il suo libro-manifesto

Arriva a Varese il “Manifesto per una buona destra” di Filippo Rossi, l’autore del libro “Dalla parte di Jeckill”che verrà presentato giovedì 14 novembre alle 18 presso il Teatrino Santuccio a Varese in un confronto pubblico l’ex Governatore lombardo Roberto Maroni e il direttore di Varesenews Marco Giovannelli (PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALL’INCONTRO: INGRESSO GRATUITO).

Un confronto che per l’autore parte dalla considerazione che “La destra italiana degli ultimi anni risulta molto simile allo strano caso del Dottor Jekyll e di Mister Hyde”.

Filippo Rossi, giornalista e saggista, fondatore e responsabile del festival culturale Caffeina e delle sue iniziative, studioso della destra italiana e “militante di una destra che non c’è, una buona destra che niente ha a che fare con la destra oggi dominante” lancia la presentazione del libro come “Un nuovo appuntamento per costruire quella destra che non vuole arrendersi al sovranismo leghista: un progetto laico, realista, autorevole ma non autoritario e capace di dare risposte alle sfide della modernità”.

Rossi, che discuterà le sue idee con l’ex governatore Roberto Maroni, lancia la sua sfida: “Una sfida allora è tutta qui, nel coltivare il dissenso, nel combattere la deriva estrema di una destra semplificatrice che, per raggiungere il potere e mantenerlo, incatena gli uomini alla loro stessa paura”.