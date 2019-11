La famiglia Huber nel nuovo libro di Renzo Fazio

Il prossimo 4 dicembre alla Colonia di Germignaga si terrà la presentazione del nuovo libro di Renzo Fazio dedicato interamente alla storia della famiglia Huber, venuti dalla Svizzera a Germignaga nei primissimi anni dell’ottocento e finora ricordati quasi unicamente per il setificio eretto nel 1839 sulla riva del fiume Tresa, ma con un corollario di ben altri accadimenti e personaggi, degni di essere raccontati.

Una ricerca non semplice che ha impegnato l’autore per circa dieci anni, compensati però da rinvenimenti storico-iconografici di sicuro interesse e molto altro ancora.Fra gli allegati, anche la premessa che ho inserito nel libro per comprendere, almeno in parte, quelli che saranno i contenuti.

Pecunia non olet, Renzo Fazio, Magazzeno storico verbanese

Mercoledì 4 dicembre ore 20.45 Colonia Elioterapica di Germignaga