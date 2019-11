“La finestra sul quartiere”, la mostra itinerante fa tappa a Bizzozzero

La mostra “La finestra sul quartiere”, nata dall’omonimo concorso fotografico organizzato la scorsa estate dall’Associazione Gattabuia, in partenariato con il Comune di Varese e in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, sta giungendo a conclusione.

Il percorso, iniziato da Palazzo Estense, è proseguito con tappa al Caffè La Cupola alla Brunella, all’Albergo Sacro Monte, al Cafè Bistrot in centro, alla Pasticceria dolce Mente di Giubiano, al Twiggy di Biumo, mostrando che un connubio fra realtà apparentemente distanti come l’arte e il commercio, è non solo possibile, ma anche vincente. La prossima fermata, nel quartiere di Bizzozero, sarà ospitata dalla Concessionaria Marelli e Pozzi. Le foto rimarranno esposte da sabato 16 fino a venerdì 22 novembre negli spazi dello showroom in viale Borri, 211.

Successivamente, a grande richiesta il tour aggiunge una nuova e conclusiva tappa: da venerdì 22 novembre a domenica 1° dicembre il Caffè Biffi in piazza Podestà ospiterà le immagini dei quartieri. Questa location presenterà anche una piccola novità: attraverso un breve video sarà possibile visionare tutte le immagini che hanno partecipato al concorso e che non sono state comprese nella selezione.

Venerdì 29 novembre alle 18.30 si terrà un finissage al quale siete tutti invitati per chiudere insieme quest’esperienza. Sarà un’opportunità di confronto fra i fotografi partecipanti, gli organizzatori, i giurati e il pubblico. Scambieremo le nostre opinioni sull’evento e raccoglieremo proposte per future edizioni del contest.

Considerata infatti la grande risposta di pubblico avuta finora, l’Associazione Gattabuia ha in programma un’edizione 2020 del concorso e apre le porte a chiunque voglia collaborare nell’organizzazione della nuova edizione del progetto. Gli interessati possono contattare l’Associazione via e-mail all’indirizzo associazionegattabuia@gmail.com oppure telefonicamente o via WhatsApp al numero +39 335 6648386.

Seguite gli aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram dell’Associazione: https://www.facebook.com/associazionegattabuia/, @associazionegattabuia e, mentre aspettate che apra il nuovo concorso, prendetevi del tempo, spalancate la finestra e lasciate che i vostri mondi si mescolino e si trasformino in un’immagine.