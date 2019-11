La Fondazione Cls guarda al futuro per crescere

La Fondazione Cls ha bisogno di crescere e mette in campo un progetto per raddoppiare gli spazi di lavoro e di accoglienza.

Per una delle realtà solidali meglio radicate e attive del territorio saronnese è infatti arrivato il momento di realizzare l’allargamento della propria sede operativa.

La Fondazione Cls ha perciò elaborato un progetto che prevede il raddoppio degli spazi di lavoro e di accoglienza e di conseguenza il raddoppio delle persone disabili e abili da inserire: «Di questo progetto daremo ampia informazione prossimamente, illustrandone passo passo il suo iter di realizzazione – spiegano dalla Fondazione presieduta da Pasqualino Cau -. È un impegno arduo, ma la missione della Fondazione Cls ci spinge al suo perseguimento, confidando nella sensibilità e attenzione delle persone che credono che la vita ha senso se è vissuta non solo per se stessi, ma condivisa con chi da solo non riesce a camminare».

La Fondazione Cls mette in campo numerose attività a favore dei disabili dello spettro psichico (Psicofisici, Autistici, Psichiatrici): sono stati assunti al lavoro 71 disabili col cui stipendio danno sostegno alle loro famiglie e contribuiscono al benessere sociale, perseguendo il motto “Il disabile diventa una risorsa non un peso”; ha sostenuto nel processo di formazione all’autonomia 48 disabili, rendendoli così soggetti attivi nel contesto sociale; ha accolto nella Casa Famiglia 17 disabili senza più casa né riferimenti familiari. Ora hanno la loro casa ricca di attenzione e calore umano; ha assunto 43 persone abili: educatori, psicologi, lavoratori, per sostenere e condividere queste attività.