La Futura Volley Giovani pronta a sfidare il CUS Barricalla

La Futura Volley Giovani di Busto Arsizio sarà impegnata sabato 30 novembre al Pala Ruffini di Torino, nella prima partita del girone di ritorno, contro il CUS Barricalla, in una partita difficile ma non impossibile da vincere, alla luce anche della crescita dimostrata. Le cocche sono ora al settimo posto in classifica e giocheranno il girone di ritorno per piazzarsi tra le prime cinque e passare alla fase successiva del torneo.

Coach Matteo Lucchini è il primo a riconoscere i risultati del gran lavoro svolto insieme alle ragazze in questo periodo, ponendo l’accento sugli evidentissimi miglioramenti delle sue giocatrici: “Queste nove giornate ci hanno aiutato ad acquisire i ritmi partita richiesti da questo campionato, ma soprattutto a strutturarci mentalmente: tante delle cose che facciamo sono frutto di una grande motivazione, e con la medesima motivazione dovremo giocare anche sabato, cercando di mettere a frutto il lavoro sviluppato in settimana“. Gli fa eco il libero biancorosso Barbara Garzonio, autrice di un torneo in crescita esponenziale, che analizza la svolta stagionale partita dalla sfida contro Mondovì: “Cosa sia scattato di preciso non lo so, ma senza presunzione posso dire che siamo una delle squadre in Serie A che lavora di più: passiamo tantissime ore in palestra, e di certo questi sacrifici pagano nel lungo periodo in termini di prestazioni e di unità d’intenti. Avere la consapevolezza di giocare bene, poi, ci sta spingendo a fare sempre meglio”.

Prosegue coach Lucchini: “Sabato è una partita da bollino rosso, ma ci presentiamo in maniera molto differente dall’andata: l’obiettivo è quello di portare a casa dei punti in trasferta, è necessario provarci perchè dobbiamo pensare di poter muovere la classifica in ogni giornata disponibile. Non sarà facile perchè giocare al PalaRuffini è molto complicato, in più il CUS in casa è un osso duro; dovremo innanzitutto essere sintonizzati sullo stesso canale che ci ha permesso di giocarcela sia a Ravenna che a Montecchio, ed uscire dal prossimo match con la consapevolezza di aver dato tutto ciò che si sarebbe potuto dare”.

Gli altri match della decima giornata: Acqua&Sapone Roma – Delta Informatica Trentino, Roana Cbf HR Macerata – Lpm Bam Mondovì, Olimpia Teodora Ravenna – P2P Smilers Baronissi, Ipag Montecchio – Sigel Marsala