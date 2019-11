La Lega si prepara alla rivoluzione, attesi nei primi sei mesi del 2020 i congressi locali

Il prossimo congresso federale della Lega Nord, convocato a ridosso di Natale per il 21 dicembre con una serie di ordini del giorno di natura esclusivamente statutaria, porta in dote in realtà l’avvio di una rivoluzione per il partito guidato da Matteo Salvini.

Il passaggio, infatti, dovrebbe sancire definitivamente il cambio di pagina tra l’esperienza nordista e la creatura nazionale plasmata da Salvini in questi anni.

Le modifiche statutaria serviranno ad alleggerire la vecchia struttura della Lega Nord e consolidare di più la nuova formazione Lega Salvini premier.

Un capitolo che nei primi mesi dell’anno prossimo potrebbe sbloccare anche l’organizzazione delle sezioni territoriali con l’avvio di una nuova stagione congressuale. Da due anni, infatti, i congressi locali sono bloccati in un periodo nel quale, oltre ad un’ascesa impressionante nei sondaggi, la Lega ha anche cambiato radicalmente pelle passando da movimento esclusivamente a tutela degli interessi del nord a partito nazionale sovranista.

Un periodo, passato anche da responsabilità di Governo, che ha congelato molte sezioni locali. Si pensi, fra tutte, che la segreteria provinciale di Varese è di fatto commissariata dal segretario uscente Matteo Bianchi e quella locale della città di Varese Andrea Gambini.

«Attualmente è troppo presto per sapere con che tempi e con quali regole si svolgeranno i congressi delle sezioni locali – spiega il segretario varesino Matteo Bianchi -. Di sicuro si partirà da lì per arrivare poi ai livelli più alti del partito».